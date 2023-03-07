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Акилина Яковлева

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

04.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1876

Отец: Яков Максимов

Мать: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
31.01.1894

Муж: Георгий Аполлонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1895

Дочь: Евфросиния Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Аполлонов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1897

Сын: Семён Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Аполлонов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1898

Дочь: Наталия Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Аполлонов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Антонина Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Аполлонов

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Параскева Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Аполлонов

Рождение ребёнка
1904

Сын: Иоанн Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Аполлонов

Рождение ребёнка
1908

Сын: Алексей Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Аполлонов

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Николай Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Аполлонов

Рождение ребёнка
01.03.1915

Сын: Павел Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Аполлонов

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Аполлонов

Смерть
Неизвестно
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