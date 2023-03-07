Акилина Яковлева
Место рождения
Дата рождения04.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1876
Отец: Яков Максимов
Мать: Васса (Григорьева)
Бракосочетание
31.01.1894
Муж: Георгий Аполлонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1895
Дочь: Евфросиния Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Аполлонов
Рождение ребёнка
23.04.1897
Сын: Семён Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Аполлонов
Рождение ребёнка
19.08.1898
Дочь: Наталия Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Аполлонов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Антонина Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Аполлонов
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Параскева Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Аполлонов
Рождение ребёнка
1904
Сын: Иоанн Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Аполлонов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Алексей Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Аполлонов
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Николай Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Аполлонов
Рождение ребёнка
01.03.1915
Сын: Павел Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Аполлонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Аполлонов
Смерть
Неизвестно