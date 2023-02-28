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Фёкла Яковлева

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Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.09.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1873

Отец: Яков Максимов

Мать: Васса (Григорьева)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1891

Муж: Кирилл Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1892

Сын: Исаак Киров

Отец ребёнка: Кирилл Никифоров

Рождение ребёнка
07.05.1895

Сын: Тимофей Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Никифоров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1896

Сын: Прокопий Киреев

Отец ребёнка: Кирилл Никифоров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1898

Сын: Григорий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Никифоров

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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