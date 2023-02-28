Фёкла Яковлева
Место рождения
Дата рождения17.09.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1873
Отец: Яков Максимов
Мать: Васса (Григорьева)
Бракосочетание
10.02.1891
Муж: Кирилл Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1892
Сын: Исаак Киров
Отец ребёнка: Кирилл Никифоров
Рождение ребёнка
07.05.1895
Сын: Тимофей Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Никифоров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1896
Сын: Прокопий Киреев
Отец ребёнка: Кирилл Никифоров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1898
Сын: Григорий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Никифоров
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно