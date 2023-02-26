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Кирилл Никифоров

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1873

Отец: Никифор Никитин

Мать: Мавра (Фёдорова)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891

Жена: Фёкла Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1892

Сын: Исаак Киров

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

Рождение ребёнка
07.05.1895

Сын: Тимофей Кириллов

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1896

Сын: Прокопий Киреев

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1898

Сын: Григорий Кириллов

Мать ребёнка: Фёкла Яковлева

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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