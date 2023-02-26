Кирилл Никифоров
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1873
Отец: Никифор Никитин
Мать: Мавра (Фёдорова)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1891
Жена: Фёкла Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1892
Сын: Исаак Киров
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
Рождение ребёнка
07.05.1895
Сын: Тимофей Кириллов
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1896
Сын: Прокопий Киреев
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1898
Сын: Григорий Кириллов
Мать ребёнка: Фёкла Яковлева
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно