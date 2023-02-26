Никифор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Никитин

Никифор Никитин

Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Роман Никифоров

Мать ребёнка: Мавра (Фёдорова)

Рождение ребёнка
24.09.1855

Сын: Иоанн Никифоров

Мать ребёнка: Мавра (Фёдорова)

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1858

Дочь: Ефросиния Никифорова

Мать ребёнка: Мавра (Фёдорова)

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1873

Сын: Кирилл Никифоров

Мать ребёнка: Мавра (Фёдорова)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Ануфрий Никифоров

Мать ребёнка: Мавра (Фёдорова)

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close