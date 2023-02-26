Никифор Никитин
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Роман Никифоров
Мать ребёнка: Мавра (Фёдорова)
Рождение ребёнка
24.09.1855
Сын: Иоанн Никифоров
Мать ребёнка: Мавра (Фёдорова)
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1858
Дочь: Ефросиния Никифорова
Мать ребёнка: Мавра (Фёдорова)
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1873
Сын: Кирилл Никифоров
Мать ребёнка: Мавра (Фёдорова)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1877
Сын: Ануфрий Никифоров
Мать ребёнка: Мавра (Фёдорова)
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно