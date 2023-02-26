Мавра (Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра (Фёдорова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

25.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Роман Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никитин

Рождение ребёнка
24.09.1855

Сын: Иоанн Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никитин

д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1858

Дочь: Ефросиния Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Никитин

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1873

Сын: Кирилл Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никитин

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Ануфрий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Никитин

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.12.1892
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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