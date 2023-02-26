Мавра (Фёдорова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти25.12.1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
1853
Сын: Роман Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никитин
Рождение ребёнка
24.09.1855
Сын: Иоанн Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никитин
д.Миски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1858
Дочь: Ефросиния Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Никитин
Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1873
Сын: Кирилл Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никитин
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1877
Сын: Ануфрий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Никитин
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.12.1892
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.