Шлыкова (Ташкова) Ирина Ферапонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлыкова (Ташкова) Ирина Ферапонтова

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ташков Ферапонт Матвеев

Мать: Ташкова Анна Никифорова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1846

Муж: Шлыков Максим (Минин)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1847

Дочь: Анисия Максимова

Отец ребёнка: Шлыков Максим (Минин)

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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