Шлыкова (Ташкова) Ирина Ферапонтова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ташков Ферапонт Матвеев
Мать: Ташкова Анна Никифорова
Бракосочетание
27.01.1846
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1847
Дочь: Анисия Максимова
Отец ребёнка: Шлыков Максим (Минин)
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно