Алексей Никифоров
Место рождения
Дата рождения15.03.1839
Дата смерти21.07.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1839
Отец: Никифор Сергеев
Мать: Ефимия (Федосова)
Бракосочетание
05.11.1861
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1871
Дочь: Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Ефросиния (Параскева) Прокопова
Бракосочетание
08.11.1876
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1878
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Путенкова Евдокия Филиппова
Смерть
21.07.1878
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище