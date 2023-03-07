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Алексей Никифоров

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Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.03.1839

Дата смерти

21.07.1878

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1839

Отец: Никифор Сергеев

Мать: Ефимия (Федосова)

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1861

Жена: Ефросиния (Параскева) Прокопова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1871

Дочь: Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Ефросиния (Параскева) Прокопова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1876

Жена: Путенкова Евдокия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1878

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Путенкова Евдокия Филиппова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
21.07.1878
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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