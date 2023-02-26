Ефросиния (Параскева) Прокопова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния (Параскева) Прокопова

Ефросиния (Параскева) Прокопова

avatar

Место рождения

с.Бель Оршанского уезда Могилевской губ.

Дата рождения

1836

Дата смерти

23.07.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Бель Оршанского уезда Могилевской губ.
Бракосочетание
05.11.1861

Муж: Алексей Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1871

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
23.07.1876
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close