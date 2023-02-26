Ефросиния (Параскева) Прокопова
Место рожденияс.Бель Оршанского уезда Могилевской губ.
Дата рождения1836
Дата смерти23.07.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Бель Оршанского уезда Могилевской губ.
Бракосочетание
05.11.1861
Муж: Алексей Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1871
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Смерть
23.07.1876