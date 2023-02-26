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Путенкова Евдокия Филиппова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.02.1843

Дата смерти

03.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1843

Отец: Филипп Федосов

Мать: Агрипина Васильева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.07.1860

Муж: Путенков Михаил Леонтиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1862

Сын: Путенков Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Путенков Михаил Леонтиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1864

Сын: Путенков Илья Михайлов

Отец ребёнка: Путенков Михаил Леонтиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1871

Сын: Путенков Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Путенков Михаил Леонтиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1874

Дочь: (Путенкова) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Путенков Михаил Леонтиев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1876

Муж: Алексей Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1878

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.01.1882

Муж: Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
03.05.1903
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

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