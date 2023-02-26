Путенкова Евдокия Филиппова
Место рождения
Дата рождения17.02.1843
Дата смерти03.05.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1843
Отец: Филипп Федосов
Мать: Агрипина Васильева
Бракосочетание
20.07.1860
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1862
Отец ребёнка: Путенков Михаил Леонтиев
Рождение ребёнка
18.07.1864
Отец ребёнка: Путенков Михаил Леонтиев
Рождение ребёнка
28.06.1871
Отец ребёнка: Путенков Михаил Леонтиев
Рождение ребёнка
01.02.1874
Дочь: (Путенкова) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Путенков Михаил Леонтиев
Бракосочетание
08.11.1876
Муж: Алексей Никифоров
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1878
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.01.1882
Муж: Василий Тимофеев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
03.05.1903