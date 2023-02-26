Агрипина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

13.08.1884

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Федосов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1831

Сын: Кирей (Кирилл) Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Федосов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1833

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Федосов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1837

Сын: Василий Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Федосов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1839

Дочь: Ефросиния Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Федосов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1843

Дочь: Путенкова Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Федосов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1847

Сын: Стефан Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Федосов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрона Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Федосов

Смерть
13.08.1884
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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