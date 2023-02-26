Агрипина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти13.08.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Федосов
Рождение ребёнка
17.01.1831
Отец ребёнка: Филипп Федосов
Рождение ребёнка
05.11.1833
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Федосов
Рождение ребёнка
01.01.1837
Сын: Василий Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Федосов
Рождение ребёнка
22.09.1839
Дочь: Ефросиния Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Федосов
Рождение ребёнка
17.02.1843
Дочь: Путенкова Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Федосов
Рождение ребёнка
27.03.1847
Сын: Стефан Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Федосов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрона Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Федосов
Смерть
13.08.1884