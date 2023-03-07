Путенков Михаил Леонтиев
Место рождения
Дата рождения17.09.1836
Дата смерти22.06.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1836
Бракосочетание
20.07.1860
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1862
Мать ребёнка: Путенкова Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
18.07.1864
Мать ребёнка: Путенкова Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
28.06.1871
Мать ребёнка: Путенкова Евдокия Филиппова
Смерть
22.06.1873
Причина смерти: от апоплексического удара
Рождение ребёнка
01.02.1874
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Путенкова Евдокия Филиппова