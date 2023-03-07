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Путенков Михаил Леонтиев

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.09.1836

Дата смерти

22.06.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1836

Отец: Путенков Леонтий Григорьев

Мать: Путенкова Екатерина Стефанова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.07.1860

Жена: Путенкова Евдокия Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1862

Сын: Путенков Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Путенкова Евдокия Филиппова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1864

Сын: Путенков Илья Михайлов

Мать ребёнка: Путенкова Евдокия Филиппова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1871

Сын: Путенков Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Путенкова Евдокия Филиппова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
22.06.1873
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от апоплексического удара
Рождение ребёнка
01.02.1874

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Путенкова Евдокия Филиппова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
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