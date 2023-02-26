Путенков Леонтий Григорьев
Место рожденияд.Таранки ( Сырокваши ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
д.Таранки ( Сырокваши ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1823
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1832
Сын: Путенков Пётр Леонов
Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
28.04.1834
Сын: Путенков Яков Леонов
Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова
д.Сырокваши
Рождение ребёнка
17.09.1836
Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
09.09.1839
Сын: Путенков Аким Леонов
Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
29.01.1842
Сын: Путенков Кир Леонов
Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова
д.Сыроквашы
Рождение ребёнка
1844
Сын: Парфен Леонтиев
Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова
Рождение ребёнка
06.03.1845
Дочь: Евдокия Леонтиева
Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова
Смерть
Неизвестно