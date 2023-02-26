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Путенков Леонтий Григорьев

Место рождения

д.Таранки ( Сырокваши ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Таранки ( Сырокваши ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1823

Жена: Путенкова Екатерина Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1832

Сын: Путенков Пётр Леонов

Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова

Рождение ребёнка
28.04.1834

Сын: Путенков Яков Леонов

Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова

д.Сырокваши
Рождение ребёнка
17.09.1836

Сын: Путенков Михаил Леонтиев

Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1839

Сын: Путенков Аким Леонов

Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1842

Сын: Путенков Кир Леонов

Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова

д.Сыроквашы
Рождение ребёнка
1844

Сын: Парфен Леонтиев

Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова

Рождение ребёнка
06.03.1845

Дочь: Евдокия Леонтиева

Мать ребёнка: Путенкова Екатерина Стефанова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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