Путенкова Екатерина Стефанова
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1806
Дата смерти26.07.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1823
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1832
Сын: Путенков Пётр Леонов
Отец ребёнка: Путенков Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
28.04.1834
Сын: Путенков Яков Леонов
Отец ребёнка: Путенков Леонтий Григорьев
д.Сырокваши
Рождение ребёнка
17.09.1836
Отец ребёнка: Путенков Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
09.09.1839
Сын: Путенков Аким Леонов
Отец ребёнка: Путенков Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
29.01.1842
Сын: Путенков Кир Леонов
Отец ребёнка: Путенков Леонтий Григорьев
д.Сыроквашы
Рождение ребёнка
1844
Сын: Парфен Леонтиев
Отец ребёнка: Путенков Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
06.03.1845
Дочь: Евдокия Леонтиева
Отец ребёнка: Путенков Леонтий Григорьев
Смерть
26.07.1859