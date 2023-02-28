Ефимия Яковлева
Место рождения
Дата рождения20.09.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1819
Отец: Яков Сергеев
Мать: Васса Антонова
Бракосочетание
11.07.1838
Муж: Тарас (Дементиев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1839
Сын: Иван Тарасов
Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Епимах Тарасов
Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)
Рождение ребёнка
28.06.1844
Дочь: Евфросиния Тарасова
Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1846
Дочь: Устиния Тарасова
Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1848
Дочь: Дария Тарасова
Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)
Рождение ребёнка
30.03.1849
Сын: Иван Тарасов
Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)
Рождение ребёнка
08.07.1853
Сын: Прокопий Тарасов
Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1858
Дочь: Ефимия (Иванова)
Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1862
Сын: Василий Тарасов
Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1864
Сын: Евдоким Тарасов
Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно