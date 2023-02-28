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Ефимия Яковлева

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.09.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1819

Отец: Яков Сергеев

Мать: Васса Антонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.07.1838

Муж: Тарас (Дементиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1839

Сын: Иван Тарасов

Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Епимах Тарасов

Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)

Рождение ребёнка
28.06.1844

Дочь: Евфросиния Тарасова

Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1846

Дочь: Устиния Тарасова

Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1848

Дочь: Дария Тарасова

Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1849

Сын: Иван Тарасов

Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1853

Сын: Прокопий Тарасов

Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1858

Дочь: Ефимия (Иванова)

Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1862

Сын: Василий Тарасов

Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Евдоким Тарасов

Отец ребёнка: Тарас (Дементиев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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