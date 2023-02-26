Васса Антонова
Место рожденияд.Лучкина Нива
Дата рождения1782
Дата смерти18.11.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лучкина Нива
Бракосочетание
15.10.1800
Муж: Яков Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1802
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
15.07.1807
Сын: Акила Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
29.07.1809
Сын: Евдоким (Герасим) Яковлев
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Рождение ребёнка
20.09.1819
Дочь: Ефимия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Сергеев
Смерть
18.11.1836