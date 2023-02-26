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Васса Антонова

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Место рождения

д.Лучкина Нива

Дата рождения

1782

Дата смерти

18.11.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лучкина Нива
Бракосочетание
15.10.1800

Муж: Яков Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.12.1802

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Рождение ребёнка
15.07.1807

Сын: Акила Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1809

Сын: Евдоким (Герасим) Яковлев

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.09.1819

Дочь: Ефимия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Сергеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.11.1836
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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