Иван Тарасов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.06.1839
Дата смерти08.12.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1839
Отец: Тарас (Дементиев)
Мать: Ефимия Яковлева
Бракосочетание
28.07.1857
Жена: Агафия Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1858
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Агафия Емельянова
Рождение ребёнка
18.06.1861
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Агафия Емельянова
Рождение ребёнка
29.05.1864
Сын: Митрофан Иванов
Мать ребёнка: Агафия Емельянова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Морозов Нил Иванов
Мать ребёнка: Агафия Емельянова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Агафия Емельянова
Рождение ребёнка
27.05.1872
Сын: Устин Иоаннов
Мать ребёнка: Агафия Емельянова
Смерть
08.12.1873
Причина смерти: от апоплексического удара
Рождение ребёнка
27.03.1876
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Агафия Емельянова
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Фёкла Иванова
Мать ребёнка: Агафия Емельянова
Рождение ребёнка
16.02.1885
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Агафия Емельянова