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Иван Тарасов

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.06.1839

Дата смерти

08.12.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1839

Отец: Тарас (Дементиев)

Мать: Ефимия Яковлева

Бракосочетание
28.07.1857

Жена: Агафия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1858

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Рождение ребёнка
18.06.1861

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Рождение ребёнка
29.05.1864

Сын: Митрофан Иванов

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Морозов Нил Иванов

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1872

Сын: Устин Иоаннов

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
08.12.1873
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от апоплексического удара
Рождение ребёнка
27.03.1876

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Фёкла Иванова

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Рождение ребёнка
16.02.1885

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Агафия Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

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