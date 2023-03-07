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Фёкла Иванова

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Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

05.09.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Иван Тарасов

Мать: Агафия Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1893

Муж: Алексей Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1896

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Семён Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Пётр ст

Отец ребёнка: Алексей Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1903

Дочь: Лариса Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ефимов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
05.09.1904
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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