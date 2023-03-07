Фёкла Иванова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти05.09.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Иван Тарасов
Мать: Агафия Емельянова
Бракосочетание
05.11.1893
Муж: Алексей Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1896
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Семён Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Пётр ст
Отец ребёнка: Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ефимов
Рождение ребёнка
23.03.1903
Дочь: Лариса Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ефимов
Смерть
05.09.1904
Причина смерти: от чахотки