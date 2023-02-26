Агафия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Емельянова

Агафия Емельянова

Место рождения

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.02.1838

Дата смерти

24.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1838

Отец: Емельян (Леонов)

Мать: Мария Стефанова

Бракосочетание
28.07.1857

Муж: Иван Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1858

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Рождение ребёнка
18.06.1861

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Рождение ребёнка
29.05.1864

Сын: Митрофан Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Морозов Нил Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1872

Сын: Устин Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1876

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Фёкла Иванова

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Рождение ребёнка
16.02.1885

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Тарасов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
24.03.1907
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.