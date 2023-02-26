Агафия Емельянова
Место рожденияд.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.02.1838
Дата смерти24.03.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1838
Отец: Емельян (Леонов)
Мать: Мария Стефанова
Бракосочетание
28.07.1857
Муж: Иван Тарасов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1858
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
18.06.1861
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
29.05.1864
Сын: Митрофан Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Морозов Нил Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
27.05.1872
Сын: Устин Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
27.03.1876
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Фёкла Иванова
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Рождение ребёнка
16.02.1885
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Тарасов
Смерть
24.03.1907