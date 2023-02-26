Емельян (Леонов)
Место рожденияд.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Евпл (Леонтий) Акимов
Мать: Васса Трофимова
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1836
Жена: Мария Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1838
Дочь: Агафия Емельянова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1840
Дочь: Ефросиния Емельянова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Емельянова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
08.01.1844
Дочь: Татьяна Емельянова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1845
Сын: Сильвестр Емельянов
Мать ребёнка: Мария Стефанова
д.Толкачи
Рождение ребёнка
20.02.1846
Сын: Тимофей Емельянов
Мать ребёнка: Мария Стефанова
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1847
Сын: Николай Емельянов
Мать ребёнка: Мария Стефанова
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1848
Сын: Андрей Емельянов
Мать ребёнка: Мария Стефанова
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1849
Сын: Савва Емельянов
Мать ребёнка: Мария Стефанова
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1854
Дочь: Соломония Емельянова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
д.Толкачи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Стефанова
Смерть
Неизвестно