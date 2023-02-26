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Емельян (Леонов)

Место рождения

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Евпл (Леонтий) Акимов

Мать: Васса Трофимова

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1836

Жена: Мария Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1838

Дочь: Агафия Емельянова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1840

Дочь: Ефросиния Емельянова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина Емельянова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Рождение ребёнка
08.01.1844

Дочь: Татьяна Емельянова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1845

Сын: Сильвестр Емельянов

Мать ребёнка: Мария Стефанова

д.Толкачи
Рождение ребёнка
20.02.1846

Сын: Тимофей Емельянов

Мать ребёнка: Мария Стефанова

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1847

Сын: Николай Емельянов

Мать ребёнка: Мария Стефанова

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1848

Сын: Андрей Емельянов

Мать ребёнка: Мария Стефанова

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1849

Сын: Савва Емельянов

Мать ребёнка: Мария Стефанова

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1854

Дочь: Соломония Емельянова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

д.Толкачи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Стефанова

Смерть
Неизвестно