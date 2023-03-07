Мария Стефанова
Место рождения
Дата рождения05.04.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1819
Отец: Стефан Кириллов
Мать: Мелания Васильева
Бракосочетание
26.10.1836
Муж: Емельян (Леонов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1838
Дочь: Агафия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Леонов)
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1840
Дочь: Ефросиния Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Леонов)
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Екатерина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Леонов)
Рождение ребёнка
08.01.1844
Дочь: Татьяна Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Леонов)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1845
Сын: Сильвестр Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Леонов)
д.Толкачи
Рождение ребёнка
20.02.1846
Сын: Тимофей Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Леонов)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1847
Сын: Николай Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Леонов)
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1848
Сын: Андрей Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Леонов)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1849
Сын: Савва Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Леонов)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1854
Дочь: Соломония Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Леонов)
д.Толкачи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян (Леонов)
Смерть
Неизвестно