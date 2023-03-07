Мария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Стефанова

Мария Стефанова

avatar

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.04.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1819

Отец: Стефан Кириллов

Мать: Мелания Васильева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1836

Муж: Емельян (Леонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1838

Дочь: Агафия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Леонов)

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1840

Дочь: Ефросиния Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Леонов)

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Екатерина Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Леонов)

Рождение ребёнка
08.01.1844

Дочь: Татьяна Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Леонов)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1845

Сын: Сильвестр Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Леонов)

д.Толкачи
Рождение ребёнка
20.02.1846

Сын: Тимофей Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Леонов)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1847

Сын: Николай Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Леонов)

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1848

Сын: Андрей Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Леонов)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.12.1849

Сын: Савва Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Леонов)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1854

Дочь: Соломония Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Леонов)

д.Толкачи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян (Леонов)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close