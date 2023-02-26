Васса Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Емельян (Леонов)

Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1821

Муж: Евпл (Леонтий) Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1822

Сын: Аврамий (Евплов)

Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1825

Сын: Тихон Евплов

Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Парфен Леонов

Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1831

Сын: Савва Евплов

Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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