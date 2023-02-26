Васса Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Емельян (Леонов)
Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1821
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1822
Сын: Аврамий (Евплов)
Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1825
Сын: Тихон Евплов
Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Парфен Леонов
Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1831
Сын: Савва Евплов
Отец ребёнка: Евпл (Леонтий) Акимов
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно