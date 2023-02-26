Парфен Леонов
Место рожденияд.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти19.11.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1827
Отец: Евпл (Леонтий) Акимов
Мать: Васса Трофимова
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1854
Жена: Параскева (Леонтиева)
Рождение ребёнка
08.12.1855
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Параскева (Леонтиева)
д.Толкачи
Рождение ребёнка
26.01.1857
Дочь: Анна Парфенова
Мать ребёнка: Параскева (Леонтиева)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1859
Сын: Николай Парфенов
Мать ребёнка: Параскева (Леонтиева)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1864
Дочь: Дария Парфенова
Мать ребёнка: Параскева (Леонтиева)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1872
Сын: Максим Парфенов
Мать ребёнка: Параскева (Леонтиева)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1872
Жена: Марфа Зиновьева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1874
Сын: Матвей Парфенов
Мать ребёнка: Марфа Зиновьева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1876
Дочь: Евдокия Парфенова
Мать ребёнка: Марфа Зиновьева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1880
Сын: Михаил Парфенов
Мать ребёнка: Марфа Зиновьева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1883
Сын: Семён Парфенов
Мать ребёнка: Марфа Зиновьева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1886
Сын: Тихон Парфенов
Мать ребёнка: Марфа Зиновьева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.11.1893
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.