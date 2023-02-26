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Парфен Леонов

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Место рождения

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

19.11.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Евпл (Леонтий) Акимов

Мать: Васса Трофимова

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1854

Жена: Параскева (Леонтиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1855

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Параскева (Леонтиева)

д.Толкачи
Рождение ребёнка
26.01.1857

Дочь: Анна Парфенова

Мать ребёнка: Параскева (Леонтиева)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1859

Сын: Николай Парфенов

Мать ребёнка: Параскева (Леонтиева)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1864

Дочь: Дария Парфенова

Мать ребёнка: Параскева (Леонтиева)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1872

Сын: Максим Парфенов

Мать ребёнка: Параскева (Леонтиева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1872

Жена: Марфа Зиновьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1874

Сын: Матвей Парфенов

Мать ребёнка: Марфа Зиновьева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1876

Дочь: Евдокия Парфенова

Мать ребёнка: Марфа Зиновьева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Михаил Парфенов

Мать ребёнка: Марфа Зиновьева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1883

Сын: Семён Парфенов

Мать ребёнка: Марфа Зиновьева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1886

Сын: Тихон Парфенов

Мать ребёнка: Марфа Зиновьева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.11.1893
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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