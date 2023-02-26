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Николай Парфенов

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Место рождения

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1859

Отец: Парфен Леонов

Мать: Параскева (Леонтиева)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1884

Жена: Мария Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1886

Дочь: Ольга Николаева

Мать ребёнка: Мария Яковлева

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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