Николай Парфенов
Место рожденияд.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1859
Отец: Парфен Леонов
Мать: Параскева (Леонтиева)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1884
Жена: Мария Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1886
Дочь: Ольга Николаева
Мать ребёнка: Мария Яковлева
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно