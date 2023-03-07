Параскева (Леонтиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева (Леонтиева)

Параскева (Леонтиева)

avatar

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

21.01.1872

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Лаврентий Спиридонов

Мать: Матрона (Марфа) Григорьева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.10.1854

Муж: Парфен Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1855

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Парфен Леонов

д.Толкачи
Рождение ребёнка
26.01.1857

Дочь: Анна Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Леонов

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1859

Сын: Николай Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Леонов

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1864

Дочь: Дария Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Леонов

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1872

Сын: Максим Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Леонов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.01.1872
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close