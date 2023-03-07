Параскева (Леонтиева)
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти21.01.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Лаврентий Спиридонов
Бракосочетание
13.10.1854
Муж: Парфен Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1855
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Парфен Леонов
д.Толкачи
Рождение ребёнка
26.01.1857
Дочь: Анна Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Леонов
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1859
Сын: Николай Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Леонов
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1864
Дочь: Дария Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Леонов
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1872
Сын: Максим Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Леонов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.01.1872
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище