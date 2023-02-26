Матрона (Марфа) Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона (Марфа) Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

21.12.1843

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1832

Сын: Тимофей Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1834

Дочь: Параскева Лавринова

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Параскева (Леонтиева)

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1836

Сын: Яков Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1838

Сын: Иоанн Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1839

Дочь: Евфимия Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Спиридонов

Смерть
21.12.1843
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
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