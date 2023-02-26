Матрона (Марфа) Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти21.12.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1832
Сын: Тимофей Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Рождение ребёнка
22.10.1834
Дочь: Параскева Лавринова
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Параскева (Леонтиева)
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Рождение ребёнка
27.11.1836
Сын: Яков Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Рождение ребёнка
21.05.1838
Сын: Иоанн Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Рождение ребёнка
11.09.1839
Дочь: Евфимия Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Спиридонов
Смерть
21.12.1843
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище