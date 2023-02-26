Дария Парфенова
Место рожденияд.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.03.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1864
Отец: Парфен Леонов
Мать: Параскева (Леонтиева)
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1884
Муж: Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1885
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1886
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.01.1887
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
13.02.1892
Сын: Сиволапов Павел к
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Георгий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Роман Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
10.12.1895
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
Неизвестно