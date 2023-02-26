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Дария Парфенова

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Место рождения

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.03.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1864

Отец: Парфен Леонов

Мать: Параскева (Леонтиева)

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1884

Муж: Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1885

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
25.01.1887

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1892

Сын: Сиволапов Павел к

Отец ребёнка: Иван Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Георгий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Роман Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1895

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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