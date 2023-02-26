Иван Иванов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1884
Жена: Дария Парфенова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1884
рядовой сверхштатной команды резервного пехотного 74-го кадрового батальона
Рождение ребёнка
11.06.1885
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Иоанн Иоаннов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
25.01.1887
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
13.02.1892
Сын: Сиволапов Павел к
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Георгий Иоаннов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Роман Иванов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
10.12.1895
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Смерть
Неизвестно