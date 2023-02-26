Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванов

Иван Иванов

avatar

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: ?

Мать: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.01.1884

Жена: Дария Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1884
рядовой сверхштатной команды резервного пехотного 74-го кадрового батальона
Рождение ребёнка
11.06.1885

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Рождение ребёнка
25.01.1887

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1892

Сын: Сиволапов Павел к

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Георгий Иоаннов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Роман Иванов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1895

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close