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Марфа Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

28.01.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1872

Муж: Парфен Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1874

Сын: Матвей Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Леонов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1876

Дочь: Евдокия Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Леонов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1880

Сын: Михаил Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Леонов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1883

Сын: Семён Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Леонов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1886

Сын: Тихон Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Леонов

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
28.01.1904
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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