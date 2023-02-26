Марфа Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти28.01.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1872
Муж: Парфен Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1874
Сын: Матвей Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Леонов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1876
Дочь: Евдокия Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Леонов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1880
Сын: Михаил Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Леонов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1883
Сын: Семён Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Леонов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.06.1886
Сын: Тихон Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Леонов
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
28.01.1904
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.