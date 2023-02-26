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Михаил Парфенов

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1880

Отец: Парфен Леонов

Мать: Марфа Зиновьева

Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Евдокия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1905

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
26.12.1906

Сын: Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
24.07.1909

Дочь: Серафима Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
20.08.1911

Сын: Афанасий Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
06.10.1912

Дочь: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
23.10.1914

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Смерть
Неизвестно

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