Михаил Парфенов
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1880
Отец: Парфен Леонов
Мать: Марфа Зиновьева
Бракосочетание
28.01.1904
Жена: Евдокия Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1905
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
26.12.1906
Сын: Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
24.07.1909
Дочь: Серафима Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
20.08.1911
Сын: Афанасий Михайлов
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
06.10.1912
Дочь: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
23.10.1914
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Смерть
Неизвестно