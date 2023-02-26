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Евдокия Емельянова

Место рождения

д.Старина Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.
1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1898

Муж: Илья Саввин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1898

Сын: Павел Ильин

Отец ребёнка: Илья Саввин

Бракосочетание
28.01.1904

Муж: Михаил Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1905

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Парфенов

Рождение ребёнка
26.12.1906

Сын: Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Парфенов

Рождение ребёнка
24.07.1909

Дочь: Серафима Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Парфенов

Рождение ребёнка
20.08.1911

Сын: Афанасий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Парфенов

Рождение ребёнка
06.10.1912

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Парфенов

Рождение ребёнка
23.10.1914

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Парфенов

Смерть
Неизвестно

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