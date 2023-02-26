Евдокия Емельянова
Место рожденияд.Старина Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1898
Муж: Илья Саввин
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1898
Сын: Павел Ильин
Отец ребёнка: Илья Саввин
Бракосочетание
28.01.1904
Муж: Михаил Парфенов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1905
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Парфенов
Рождение ребёнка
26.12.1906
Сын: Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Парфенов
Рождение ребёнка
24.07.1909
Дочь: Серафима Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Парфенов
Рождение ребёнка
20.08.1911
Сын: Афанасий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Парфенов
Рождение ребёнка
06.10.1912
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Парфенов
Рождение ребёнка
23.10.1914
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Парфенов
Смерть
Неизвестно