Илья Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Саввин

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.07.1875

Дата смерти

13.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1875

Отец: Савва (Савелий) Сафронов

Мать: Татьяна Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреева

Бракосочетание
18.01.1898

Жена: Евдокия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1898

Сын: Павел Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
24.12.1899

Сын: Фёдор Ильин

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Смерть
13.01.1904

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