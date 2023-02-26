Илья Саввин
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.07.1875
Дата смерти13.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1875
Отец: Савва (Савелий) Сафронов
Мать: Татьяна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреева
Бракосочетание
18.01.1898
Жена: Евдокия Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1898
Сын: Павел Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
24.12.1899
Сын: Фёдор Ильин
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Смерть
13.01.1904