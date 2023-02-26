Татьяна Егорова
Место рожденияд.Кондрашины Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1838
Дата смерти22.05.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Васса Савельева
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов
Рождение ребёнка
22.07.1873
Дочь: Анна Саввина
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов
Рождение ребёнка
18.07.1875
Сын: Илья Саввин
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов
Рождение ребёнка
30.08.1879
Дочь: Базылева Елизавета Савельева
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов
Рождение ребёнка
12.10.1881
Дочь: Параскева Саввина
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов
Рождение ребёнка
20.12.1883
Дочь: Ульяния Саввина
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов
Рождение ребёнка
15.04.1886
Сын: Иван Саввин
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов
Рождение ребёнка
15.04.1886
Сын: Семён Саввин
Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов
Смерть
22.05.1897
Причина смерти: от натуральной