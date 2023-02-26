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Татьяна Егорова

Место рождения

д.Кондрашины Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1838

Дата смерти

22.05.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1864

Муж: Савва (Савелий) Сафронов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Васса Савельева

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов

Рождение ребёнка
22.07.1873

Дочь: Анна Саввина

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов

Рождение ребёнка
18.07.1875

Сын: Илья Саввин

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов

Рождение ребёнка
30.08.1879

Дочь: Базылева Елизавета Савельева

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов

Рождение ребёнка
12.10.1881

Дочь: Параскева Саввина

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов

Рождение ребёнка
20.12.1883

Дочь: Ульяния Саввина

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов

Рождение ребёнка
15.04.1886

Сын: Иван Саввин

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов

Рождение ребёнка
15.04.1886

Сын: Семён Саввин

Отец ребёнка: Савва (Савелий) Сафронов

Смерть
22.05.1897
Причина смерти: от натуральной

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