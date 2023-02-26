Анна Саввина
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.07.1873
Дата смерти17.02.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1873
Отец: Савва (Савелий) Сафронов
Мать: Татьяна Егорова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.02.1878
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной