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Анна Саввина

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.07.1873

Дата смерти

17.02.1878

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1873

Отец: Савва (Савелий) Сафронов

Мать: Татьяна Егорова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.02.1878
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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