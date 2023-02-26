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Савва (Савелий) Сафронов

Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1840

Дата смерти

31.08.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Сафроний (Яковлев)

Мать: Ксения Федосова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1864

Жена: Татьяна Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Васса Савельева

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

Рождение ребёнка
22.07.1873

Дочь: Анна Саввина

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1875

Сын: Илья Саввин

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1875
по билету рядовой
Рождение ребёнка
30.08.1879

Дочь: Базылева Елизавета Савельева

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1881

Дочь: Параскева Саввина

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1883

Дочь: Ульяния Саввина

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1886

Сын: Иван Саввин

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1886

Сын: Семён Саввин

Мать ребёнка: Татьяна Егорова

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.08.1896
д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной скоропостижно
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