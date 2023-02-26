Савва (Савелий) Сафронов
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1840
Дата смерти31.08.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Сафроний (Яковлев)
Мать: Ксения Федосова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1864
Жена: Татьяна Егорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Васса Савельева
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
Рождение ребёнка
22.07.1873
Дочь: Анна Саввина
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1875
Сын: Илья Саввин
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1875
по билету рядовой
Рождение ребёнка
30.08.1879
Дочь: Базылева Елизавета Савельева
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1881
Дочь: Параскева Саввина
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1883
Дочь: Ульяния Саввина
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1886
Сын: Иван Саввин
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1886
Сын: Семён Саввин
Мать ребёнка: Татьяна Егорова
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.08.1896
д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной скоропостижно