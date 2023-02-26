Ксения Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Федосова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

До 1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Павел Сафонов

Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1822

Сын: Георгий ст

Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1824

Сын: Иван Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1825

Сын: Лукьян Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Андрей Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)

Рождение ребёнка
21.12.1831

Дочь: Ульяния Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1834

Дочь: Устиния Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Евгения Сафронова

Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)

д.Толкачи
Рождение ребёнка
1837

Сын: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Сын: Савва (Савелий) Сафронов

Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1844
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