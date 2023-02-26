Ксения Федосова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиДо 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Павел Сафонов
Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1822
Сын: Георгий ст
Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1824
Сын: Иван Сафронов
Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1825
Сын: Лукьян Сафронов
Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Андрей Сафронов
Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)
Рождение ребёнка
21.12.1831
Дочь: Ульяния Сафронова
Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1834
Дочь: Устиния Сафронова
Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Евгения Сафронова
Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)
д.Толкачи
Рождение ребёнка
1837
Сын: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Сафроний (Яковлев)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1844