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Ульяния Сафронова

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.12.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1831

Отец: Сафроний (Яковлев)

Мать: Ксения Федосова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Егор (Георгий) ст

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.09.1848

Муж: Василий (Евстратов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1849

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1849

Сын: Назарий Васильев

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1850

Сын: Георгий Васильев

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1852

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1855

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1857

Дочь: Надежда Васильева

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1860

Сын: Тимофей Васильев

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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