Ульяния Сафронова
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.12.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1831
Отец: Сафроний (Яковлев)
Мать: Ксения Федосова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Егор (Георгий) ст
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.09.1848
Муж: Василий (Евстратов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1849
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1849
Сын: Назарий Васильев
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1850
Сын: Георгий Васильев
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1852
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
Рождение ребёнка
21.04.1855
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1857
Дочь: Надежда Васильева
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1860
Сын: Тимофей Васильев
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
Смерть
Неизвестно