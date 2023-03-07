Стефан Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Васильев

Стефан Васильев

avatar

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

31.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1852

Отец: Василий (Евстратов)

Мать: Ульяния Сафронова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1871

Сын: Тимофей Стефанов

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1872

Дочь: Фёкла Стефанова

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1877

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

Работа или профессия
1877
крестьянин-собственник
Рождение ребёнка
16.05.1879

Сын: Алексей Стефанов

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

Рождение ребёнка
12.03.1881

Сын: Никифор Стефанов

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1883

Сын: Фёдор Стефанов

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1884

Дочь: Акилина Стефанова

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1886

Сын: Артемий Стефанов

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: Домна Стефанова

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1893

Дочь: Александра Стефанова

Мать ребёнка: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1907

Жена: Анна Киприанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Анисимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close