Стефан Васильев
Место рождения
Дата рождения31.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1852
Отец: Василий (Евстратов)
Мать: Ульяния Сафронова
Рождение ребёнка
10.02.1871
Сын: Тимофей Стефанов
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1872
Дочь: Фёкла Стефанова
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1877
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
Работа или профессия
1877
крестьянин-собственник
Рождение ребёнка
16.05.1879
Сын: Алексей Стефанов
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
Рождение ребёнка
12.03.1881
Сын: Никифор Стефанов
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1883
Сын: Фёдор Стефанов
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1884
Дочь: Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1886
Сын: Артемий Стефанов
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: Домна Стефанова
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1893
Дочь: Александра Стефанова
Мать ребёнка: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1907
Жена: Анна Киприанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Анисимова
Смерть
Неизвестно