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Артемий Стефанов

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Место рождения

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.10.1886

Дата смерти

30.10.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1886

Отец: Стефан Васильев

Мать: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Пелагея (Александрова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1908

Сын: Пётр Артемиев

Мать ребёнка: Пелагея (Александрова)

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1909

Дочь: Мария Артемиева

Мать ребёнка: Пелагея (Александрова)

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1911

Сын: Иван Артемиев

Мать ребёнка: Пелагея (Александрова)

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
30.10.1911
Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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