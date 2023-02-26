Артемий Стефанов
Место рожденияд.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.10.1886
Дата смерти30.10.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1886
Отец: Стефан Васильев
Мать: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1906
Жена: Пелагея (Александрова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1908
Сын: Пётр Артемиев
Мать ребёнка: Пелагея (Александрова)
Рождение ребёнка
07.08.1909
Дочь: Мария Артемиева
Мать ребёнка: Пелагея (Александрова)
Рождение ребёнка
11.06.1911
Сын: Иван Артемиев
Мать ребёнка: Пелагея (Александрова)
Смерть
30.10.1911
Причина смерти: от чахотки