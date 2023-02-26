Тимофей Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Стефанов

Место рождения

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.02.1871

Дата смерти

05.07.1874

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1871

Отец: Стефан Васильев

Мать: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.07.1874
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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