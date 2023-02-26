Тимофей Стефанов
Место рожденияд.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.02.1871
Дата смерти05.07.1874
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1871
Отец: Стефан Васильев
Мать: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.07.1874
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы