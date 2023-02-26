Иван Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Стефанов

Место рождения

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.05.1875

Дата смерти

18.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1875

Отец: Стефан Васильев

Мать: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1895

Жена: Евдокия Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1897

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Владимирова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1898

Сын: Никита Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Владимирова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1899

Сын: Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Евдокия Владимирова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901

Сын: Герасим Иоаннов

Мать ребёнка: Анастасия Ильина

Бракосочетание
18.10.1902

Жена: Анастасия Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Иоан Иоаннов

Мать ребёнка: Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
02.10.1904

Сын: Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Анастасия Ильина

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Андрей Иоаннов

Мать ребёнка: Анастасия Ильина

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
18.02.1907
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от побоев
Рождение ребёнка
18.05.1907

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Анастасия Ильина

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
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