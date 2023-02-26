Иван Стефанов
Место рожденияд.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.05.1875
Дата смерти18.02.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1875
Отец: Стефан Васильев
Мать: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1895
Жена: Евдокия Владимирова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1897
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Владимирова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1898
Сын: Никита Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Владимирова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1899
Сын: Андрей Иоаннов
Мать ребёнка: Евдокия Владимирова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Герасим Иоаннов
Мать ребёнка: Анастасия Ильина
Бракосочетание
18.10.1902
Жена: Анастасия Ильина
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Иоан Иоаннов
Мать ребёнка: Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
02.10.1904
Сын: Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
15.10.1905
Сын: Андрей Иоаннов
Мать ребёнка: Анастасия Ильина
Смерть
18.02.1907
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от побоев
Рождение ребёнка
18.05.1907
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Анастасия Ильина