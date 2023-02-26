Фёкла Стефанова
Место рожденияд.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.09.1872
Дата смерти11.03.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1872
Отец: Стефан Васильев
Мать: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1874
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.