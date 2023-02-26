Параскева Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

21.10.1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1871

Сын: Тимофей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1872

Дочь: Фёкла Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1877

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Рождение ребёнка
16.05.1879

Сын: Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Васильев

Рождение ребёнка
12.03.1881

Сын: Никифор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1883

Сын: Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1884

Дочь: Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1886

Сын: Артемий Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: Домна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1893

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Васильев

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Васильев

Смерть
21.10.1903
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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