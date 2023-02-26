Параскева Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смерти21.10.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1871
Сын: Тимофей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.09.1872
Дочь: Фёкла Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1877
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
16.05.1879
Сын: Алексей Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Васильев
Рождение ребёнка
12.03.1881
Сын: Никифор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1883
Сын: Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1884
Дочь: Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1886
Сын: Артемий Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: Домна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1893
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Васильев
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Васильев
Смерть
21.10.1903
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.