Никифор Стефанов
Место рожденияд.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.03.1881
Дата смерти20.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881
Отец: Стефан Васильев
Мать: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.10.1883
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.