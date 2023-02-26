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Никифор Стефанов

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Место рождения

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.03.1881

Дата смерти

20.10.1883

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881

Отец: Стефан Васильев

Мать: Параскева Анисимова

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.10.1883
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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