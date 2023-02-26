Акилина Стефанова
Место рожденияд.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.06.1884
Дата смерти08.11.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1884
Отец: Стефан Васильев
Мать: Параскева Анисимова
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.11.1898
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.