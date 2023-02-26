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Евдокия Владимирова

Место рождения

д.Ратьково Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

18.08.1902

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Владимир

Мать: не указана

д.Ратьково Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1895

Муж: Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1897

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1898

Сын: Никита Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1899

Сын: Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.08.1902
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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