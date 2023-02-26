Евдокия Владимирова
Место рожденияд.Ратьково Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти18.08.1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Владимир
д.Ратьково Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1895
Муж: Иван Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1897
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1898
Сын: Никита Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1899
Сын: Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.08.1902
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки