Владимир
Место рожденияд.Ратьково Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ратьково Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Евдокия Владимирова
Мать ребёнка: не указана
д.Ратьково Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно