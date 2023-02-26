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Анастасия Ильина

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Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901

Сын: Герасим Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Бракосочетание
18.10.1902

Муж: Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Иоан Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Рождение ребёнка
02.10.1904

Сын: Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1907

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Лоскутово, Свистовичская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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