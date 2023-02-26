Анастасия Ильина
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Герасим Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Бракосочетание
18.10.1902
Муж: Иван Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Иоан Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
02.10.1904
Сын: Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
15.10.1905
Сын: Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
18.05.1907
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно