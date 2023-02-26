Аким Васильев
Место рожденияд.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.09.1873
Дата смерти26.07.1874
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1873
Отец: Василий (Евстратов)
Мать: Матрона Сергеева
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.07.1874
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы