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Аким Васильев

Место рождения

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.09.1873

Дата смерти

26.07.1874

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

До 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1873

Отец: Василий (Евстратов)

Мать: Матрона Сергеева

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.07.1874
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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