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Матрона Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1871

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

Рождение ребёнка
07.09.1873

Сын: Аким Васильев

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1875

Дочь: Мавра Васильева

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1876

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1882

Дочь: Федора Васильева

Отец ребёнка: Василий (Евстратов)

д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий (Евстратов)

Смерть
Неизвестно
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