Матрона Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1871
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
Рождение ребёнка
07.09.1873
Сын: Аким Васильев
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1875
Дочь: Мавра Васильева
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1876
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1882
Дочь: Федора Васильева
Отец ребёнка: Василий (Евстратов)
д.Лоскотово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий (Евстратов)
Смерть
Неизвестно