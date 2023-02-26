Сафроний (Яковлев)
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.03.1795
Дата смерти06.01.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1795
Отец: Яков Борисов
Мать: Стефанида (Прокопова)
Рождение ребёнка
1818
Сын: Павел Сафонов
Мать ребёнка: Ксения Федосова
Рождение ребёнка
07.01.1822
Сын: Георгий ст
Мать ребёнка: Ксения Федосова
Рождение ребёнка
25.09.1824
Сын: Иван Сафронов
Мать ребёнка: Ксения Федосова
Рождение ребёнка
18.10.1825
Сын: Лукьян Сафронов
Мать ребёнка: Ксения Федосова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Андрей Сафронов
Мать ребёнка: Ксения Федосова
Рождение ребёнка
21.12.1831
Дочь: Ульяния Сафронова
Мать ребёнка: Ксения Федосова
Рождение ребёнка
30.09.1834
Дочь: Устиния Сафронова
Мать ребёнка: Ксения Федосова
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Евгения Сафронова
Мать ребёнка: Ксения Федосова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Егоров Егор (Георгий) Сафронов
Мать ребёнка: Ксения Федосова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Ксения Федосова
Бракосочетание
02.05.1843
Жена: Мария Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.06.1844
Дочь: Акилина Сафронова
Мать ребёнка: Мария Павлова
Смерть
06.01.1847