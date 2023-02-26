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Сафроний (Яковлев)

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.03.1795

Дата смерти

06.01.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1795

Отец: Яков Борисов

Мать: Стефанида (Прокопова)

Рождение ребёнка
1818

Сын: Павел Сафонов

Мать ребёнка: Ксения Федосова

Рождение ребёнка
07.01.1822

Сын: Георгий ст

Мать ребёнка: Ксения Федосова

Рождение ребёнка
25.09.1824

Сын: Иван Сафронов

Мать ребёнка: Ксения Федосова

Рождение ребёнка
18.10.1825

Сын: Лукьян Сафронов

Мать ребёнка: Ксения Федосова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Андрей Сафронов

Мать ребёнка: Ксения Федосова

Рождение ребёнка
21.12.1831

Дочь: Ульяния Сафронова

Мать ребёнка: Ксения Федосова

Рождение ребёнка
30.09.1834

Дочь: Устиния Сафронова

Мать ребёнка: Ксения Федосова

Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Евгения Сафронова

Мать ребёнка: Ксения Федосова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Егоров Егор (Георгий) Сафронов

Мать ребёнка: Ксения Федосова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Савва (Савелий) Сафронов

Мать ребёнка: Ксения Федосова

Бракосочетание
02.05.1843

Жена: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.06.1844

Дочь: Акилина Сафронова

Мать ребёнка: Мария Павлова

Смерть
06.01.1847

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